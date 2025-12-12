日本時間１６時００分に英月次GDP（10月）、鉱工業生産指数（10月）、製造業生産高（10月）、貿易収支（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 月次GDP（10月）16:00 予想0.1%前回-0.1%（前月比) 鉱工業生産指数（10月）16:00 予想0.9%前回-2.0%（前月比) 予想-1.1%前回-2.5%（前年比) 製造業生産高（10月）16:00 予想1.1%前回-1.7%（前月比) 予想-0.1%前回-2.2%（前