【これからの見通し】ドル円は方向性を探る動きか 今週の米連邦公開市場委員会（FOMC)での利下げや短期国債の購入方針を受けて、その後はドルが売られやすい展開が続いてきた。ドル円は前日のＮＹ市場で、米新規失業保険申請件数の予想外の増加（悪化）などを背景に154円90銭台まで下落を見せた。ただ、その後はドル売りの流れが一服して、ドルの買い戻しの動きに傾いている。ドル円は東京市場でじり高の動きとなって、155円7