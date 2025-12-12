日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。四国からは、秋季高知県大会８強の高知農が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で出場２校を最終決定する。秋季県大会準々決勝、部員１８人で強豪・明徳義塾を苦しめた。延長１０回タイブレークの末、２―３で敗れはしたが、意地を見せた。過去に甲子園出場経験