TAD-ME1TX-G Special Set テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ(TADL)は、Evolutionシリーズのブックシェルフ型「TAD-ME1TX」に、特別な外観仕上げを施したスピーカーとスピーカースタンドをセットにした限定モデル「TAD-ME1TX-G Special Set」を2026年2月上旬に発売する。全世界50セット限定で、価格は2,178,000円。 TAD-ME1TXの音響設計、内部構造を継承しながら