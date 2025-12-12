日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。北信越からは、北信越大会出場の若狭が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で２校を最終決定する。甲子園へ春夏あわせて１０度の出場経験がある古豪。１９６９年夏には最高成績となる４強入りを果たしたが、１９７４年のセンバツ以降、聖地から遠ざかっている。