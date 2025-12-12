Ｊリーグの海外指導者招へいプロジェクトによる、Ｕ―１６・Ｊリーグ選抜の国内合宿プログラム（８日から実施）最終日の紅白戦が１２日、千葉市内で行われた。今合宿を指導したＪリーグ・グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏（５８）が取材に応じた。ドイツ出身で、レバークーゼン、ＰＳＶ、ベンフィカなどで監督歴のある世界的名将のシュミット氏。５日間の活動を、この日の紅白戦で終えた。育成年代