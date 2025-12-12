日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。近畿からは、秋季奈良県大会４強の郡山が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で２校を最終決定する。創立１３３年の古豪は、昨年度京大に２人、阪大に４人を輩出した公立進学校だ。甲子園には春夏１２度の出場経験があり、最高成績は１９７１年の夏４強となって