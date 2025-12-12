Ｂ２ベルテックス静岡は１２日、神奈川大のＰＧ山本愛哉（２１）が、特別指定選手として加入することが決定したと発表した。山本は福岡出身で、高校は静岡の飛龍高で活躍。昨季もベルテの特別指定選手として加入し、１６３センチと小柄ながらスピード感あふれるプレーで会場を沸かせた。チームの控えの司令塔として１６試合に出場し、２年連続プレーオフ進出に貢献した。今節１４日の敵地で行われる神戸戦からの出場が可能で、