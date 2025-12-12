きょう正午前、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県や北海道などで震度4を観測しました。東北地方と北海道には一時、津波注意報が出されました。きょう午前11時44分ごろに起きた青森県東方沖を震源とする地震では、八戸市やむつ市など広い範囲で震度4を観測し、一時、津波注意報が出されました。記者「津波注意報が発表されたことにともない、高台の館鼻公園に向かっています。高台の館鼻公園には多くの車が集まって避難し