たくろうと交際中のちはる。しかし彼は仕事が忙しく、1ヶ月に1回しか会えない。そんなある日、彼から同棲しようという、うれしい提案が。たくろうの家に転がり込むかたちで同棲はスタート。ところが初日にアポなしで、ちはるの両親が訪ねてきて…■同棲初日にいきなり両親が？ふたりは半年前から交際中。ただひとつ、ちはるには心配事がありました。自分の家族です。同棲の話が出た当初、たくろうとちはるは2人で新しい物件に引っ