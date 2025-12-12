横浜市のみなとみらい地区など臨海部で、イルミネーションイベントが盛んに行われている。市は昨年、「日本新三大夜景都市」に選出され、全国的にも「夜景のまち横浜」として知名度を高めつつある。関連消費も好調で、冬の夜のにぎわい創出にイルミネーションが重要な観光資源になっている。（佐藤官弘）クリスマスムード盛り上げ山下公園や大さん橋など、臨海部一帯で４日に始まったイルミネーションイベント「ヨルノヨ２０