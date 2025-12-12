広島市経済観光局競輪事務局の松本亜紀事務局長がPR隊とともに12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪問。20日に開幕する広島競輪場のG3「開設73周年記念ひろしまピースカップ」をアピールした。リニューアル後、初開催となる記念は2年連続5度目のVを目指す松浦悠士が中心だ。同じ中四国地区の犬伏湧也らとともに地元エースの意地を見せる。期間中はイベント盛りだくさん。松本事務局長は「ご家族で楽しめる競輪場に生まれ変