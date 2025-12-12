演歌歌手水森かおり（52）が12日、東京・港区の長谷寺に眠る恩人・徳間康快さんの墓前に、NHK紅白歌合戦に23年連続出場が決まったことを報告した。徳間さんは所属レコード会社の元社長で育ての親。2000年（平12）に78歳で亡くなった。恋愛については「そうですね、したいなとは思ってます」。身近に婚活に励んでいるスタッフがいるといい「お話を聞くと私もすてきな出会いを、というふうには思います。ご縁があればといつも思って