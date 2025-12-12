JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を行います。東海道新幹線では、利用が多い一部時間帯に臨時「のぞみ」を増設し、1時間あたりの「のぞみ」最大運転本数を12本から13本に増やします。13本目の「のぞみ」を増設する時間帯は、7時〜10時台（下り東京発）、14時〜17時台（上り新大阪発）。なお、新大阪駅17時台に設定された13本目の臨時「のぞみ」は品川行きで運転する場合があります。また、東京〜新大阪間を「2時間30分」