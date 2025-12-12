（苗栗中央社）日本統治時代に起きた抗日運動「南庄事件」の記念碑が中部・苗栗県南庄郷の南江水岸公園に設置され、11日に除幕式が開かれた。鍾東錦（しょうとうきん）苗栗県長は、教訓をくみ取り、エスニックグループの違いにとらわれない調和と共存の実現に期待を寄せた。苗栗県政府などによると、南庄事件は南庄地区に入植した日本人に不満を抱いた原住民（先住民）族サイシャット族の人々らが1902（明治35）年に蜂起した一連の