金の密輸を試みて日本の警察に逮捕されていた「ヤクザ・ファイター」キム・ジェフンが、約2カ月ぶりに釈放された。【写真】韓国ラウンドガール、衝撃の“大胆開脚”ユーチューバーのノッコン寺田は最近、自身のSNSを通じてキム・ジェフンの近況を伝えた。大阪府内の拘置所を訪れ、釈放されたキム・ジェフンを出迎えたという。韓国メディア『OSEN』も「“金密搬入”日本の警察に逮捕された“ヤクザ・ファイター”キム・ジェフン、2