BTSのJUNG KOOK（ジョングク）がシャネル・フレグランス＆ビューティーのアンバサダーに就任。ミニマルで洗練された広告ビジュアルが公開され、SNSでは“圧倒的ビジュアル”に称賛の声が寄せられている。 【写真】BTSジョングク、オーラ放つモノクロショット（2本）／バッグの中のシャネル香水を紹介するジョングク／Calvin Kleinのキャンペーンではワイルドな魅力を披露（4本） ■BTSジョングク