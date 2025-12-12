総合商研 [東証Ｓ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比40.6％増の1.4億円に拡大し、通期計画の4.3億円に対する進捗率は34.3％に達し、さらに前年同期の24.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.8％→2.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース