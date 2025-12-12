日本ロジスティクスファンド投資法人 [東証Ｒ] が12月12日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年1月期の経常利益を従来予想の60.8億円→64億円(前期は61億円)に5.3％上方修正し、一転して5.0％増益見通しとなった。 業績好調に伴い、分配金を従来計画の2150円→2300円(前期は2150円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本投資法人は、2025年12月12日付「国内不動産信託受