【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の公式SNSアカウントにて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、主題歌「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）に合わせて踊るスペシャル動画が公開された。 ■アニメ映像はMAPPAが描き下ろし！ 公開されたのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作を手がけたMAPPAが、新規に描き下ろした超貴重なアニメーション映像。