リンカーズ [東証Ｇ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は2.1億円の赤字(前年同期は1.4億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-49.2％→-75.3％に急悪化した。 株探ニュース