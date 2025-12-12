トーエル [東証Ｓ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比23.2％減の7.3億円に減り、通期計画の22.2億円に対する進捗率は33.1％にとどまり、5年平均の36.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.8％増の14.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実