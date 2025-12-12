笑美面 [東証Ｇ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期非連結比45.1％減の1.1億円に落ち込んだが、26年10月期は前期比78.6％増の2億円にＶ字回復する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比17.4％減の1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の28.7％→16.7％に大幅低下した。 ※25年10月期から連結決算に移行