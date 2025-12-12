Ｌｉｎｋ－Ｕグループ [東証Ｐ] が12月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結最終損益は3800万円の赤字(前年同期は2400万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の9.9％→-3.9％に急悪化した。 株探ニュース