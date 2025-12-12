アストロスケールホールディングス [東証Ｇ] が12月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結最終損益は26.6億円の赤字(前年同期は129億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結最終損益は14.5億円の赤字(前年同期は43.6億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-930.9％→-173.3％に改善した。 株探ニ