スペインメディアの「エル・コンフィデンシアル」はこのほど発表した記事で、「一つの言語の生命力は利用者の数と母国語として使う人数の割合によって決まる。また、家族、公民生活、機関の運営、科学研究などに与えた社会的な役割、および後世に継承される連続性による。全世界でわずか4つの言語が上述の条件全てに適合し、拡大しつつある傾向を見せている。その4つの言語とは、英語、スペイン語、中国語、ポルトガル語だ」と報じ