【北京共同】中国広東省深センで12日まで2日間の日程でアジア太平洋経済協力会議（APEC）の高官会議が開かれ、中国の馬朝旭外務次官は来年の議長国として加盟国・地域と協力してアジア太平洋地域の発展に取り組む考えを表明した。中国外務省が発表した。日中関係筋によると、日本からは外務省の渡辺滋・経済局審議官が出席した。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡り日中関係が冷え込む中、2国間交流は官民ともに停滞