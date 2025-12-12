プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。ドラフト3位・奥村頼人投手は、ドラフト1位・石垣元気投手に対し、早速ライバル心をあらわにしました。「U-18野球ワールドカップ」でともに日の丸を背負うなど、親交の厚い2人。入団会見では1位指名と3位指名の選手が隣あって座ることも多いため、同じ球団への1位・3位指名に期待を寄せていたそうですが、その思い通りロッテからの1位・3位指名となりました。