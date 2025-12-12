常陸宮妃華子さま宮内庁は12日、常陸宮妃華子さま（85）が左目の後発白内障の手術を終え、日本赤十字社医療センター（東京都渋谷区）を退院されたと発表した。術後の経過は良好で体調に変わりはない。10日から入院し、11日に手術を受けた。