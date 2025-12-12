東京証券取引所12日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日の米国市場で主要な株価指数が上昇した流れを引き継ぎ、幅広い銘柄が買われた。終値は前日比687円73銭高の5万836円55銭。東証株価指数（TOPIX）は66.59ポイント高の3423.83と史上最高値を更新した。出来高は約22億3505万株だった。