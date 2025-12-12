「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（１２日、江戸川）佐藤世那（１９）＝東京・１３５期・Ｂ１＝が地元の江戸川でデビュー初の予選突破を果たした。４日目は４Ｒを３着の後、１１Ｒは３コースからトップＳからまくり快勝。１２位で準優へ駒を進め「（勝負駆けは）メチャメチャ意識して乗りました」と喜んだ。水面経験を生かした。１１Ｒは荒れ水面だが潮止まりの時間で、風だけを計算すればいい状況。「Ｓは