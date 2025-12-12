12月9日、ドラマ『不適切にもほどがある!』（TBS系）のInstagramが更新され、立ち食いそば店「富士そば」の店員に扮した、河合優実の写真が公開された。「2026年1月4日、スペシャルドラマ『新年早々不適切にもほどがある!〜真面目な話、しちゃダメですか?〜』（TBS系）として放送されるものです。令和と昭和のタイムスリップを通して、コンプライアンスや文化の違いをコミカルに描いたこのドラマは、2024年の1月から3月にかけ