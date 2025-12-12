シンガーソングライターの岡本真夜が12月9日、自身のInstagramを更新。2024年12月6日に、54歳という若さで急逝した中山美穂さんを偲び、ありし日の中山さんとのツーショットを公開。ファンからも偲ぶ声が寄せられている。岡本は《大好きな美穂さん。先日の30周年Liveの日、12月6日は美穂さんの命日でした。未だに信じられないですし、まだどこかに美穂さんがいるようで… ただただ、会いたいです。カラオケでも「未来へのプ