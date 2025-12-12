大正製薬12月11日、「風邪によるスーパーピンチ調査」の結果を発表した。調査は11月7日〜8日、直近1年以内に風邪を引いた20代〜60代の有職者(パートアルバイト含む)1,200人を対象に、インターネットで行われた。風邪ドミノの発端は?調査対象者のうち、小学生以下の子どもを持つ386人に対し、「家族の一人の風邪をきっかけに、他の家族もダウンしてしまったことがありますか?」と質問したところ、81.6%が「ある」と回答。また、家族