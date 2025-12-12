キリンホールディングスは12月5日、「冬の家族間感染に関する調査」の結果を発表した。調査は11月14日〜17日、全国の20〜60代の男女3,918人を対象にインターネットで行われた。昨年の冬(10月〜3月)の家庭内の感染状況昨年の冬(10月〜3月)の家庭内の感染状況を聞いたところ、47.2%の世帯で少なくとも1人が感染症の症状を発症していたことが判明。そのうち58.9%は、同居家族も発症しており、「家族間での感染が疑われる」と回答した