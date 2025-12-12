テレ東では、お酒の席が盛り上がる忘年会シーズン真っただ中の12月21日（日）夜10時より「今すぐ買える！お酒に合う最強おつまみGP」を放送します。お酒とおつまみを愛する街の一般人や芸能人、プロの料理人、さらには美味しいおつまみを日々開発している食品メーカーの皆さんを対象に、イチオシのおつまみを総力取材！その中から番組が厳選した、すぐに買える食材だけで、フライパンも包丁も使わずに作