キリンホールディングスは12月8日、「免疫ケア」を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」の数が、今年6月の開始時と比べ約2.6倍に拡大し、累計で3,646園に達したことを発表した。キリン「免疫ケアサポートアクション」キリンは、幼少期からの正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリン キッズケア」プロジェクトの下、自発的な免疫ケア習慣の定着を啓発する「免疫ケアサポー