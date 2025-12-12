毎日の食事に上手に豆乳や豆を取り入れている料理研究家・栄養士の今泉久美さんから、女性の不調にうれしい効果が期待される、豆乳を使ったレシピを教えてもらいました。今回は、糖質・タンパク質・食物繊維がとれて簡単につくれるので、とくに朝ごはんにおすすめの「ササミ入り豆乳粥」レシピ。ぜひ、試してみてください。優しい味で朝から体を温めてくれる豆乳粥糖質、タンパク質、食物繊維がとれ、簡単につくれるのでとくに朝ご