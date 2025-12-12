クロス・マーケティングは12月10日、「冬の体調管理に関する調査(2025年)」の結果を発表した。調査は12月5日〜7日、20〜69歳の男女1,100名(性年代均等割付)を対象にインターネットで行われた。直近1か月の体調は?直近1か月の体調を10段階(とても体調が悪い〜体調に問題はない)で聴取したところ、「体調に問題はない(0)」(18.1%)が最も多く、平均は4.3点という結果に。年代別にみると、40代(4.4点)、50代(4.5点)で体調が悪いと感じ