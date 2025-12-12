◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」男子プロゴルフで２度の賞金王に輝いた谷口徹（５７）が先日、第一線から退くことを明言した。脳裏に浮かんだのは２００７年全米オープンの思い出だ。大会開幕の数日前、パイレーツの桑田真澄がメジャーに昇格すると聞いた。清原和博を含めた３人がＰＬ学園でクラスメートだったのは有名な話。ゴルフの会場はピッツバーグ近郊、日程もドンピシャだ。私は谷口に電話をかけ、観戦記を依頼し