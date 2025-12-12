Nazunaが、町家旅館を展開する京都および箱根の施設にて、宿泊者向けクリスマスイベント「心温まるクリスマス体験」を開催。2025年12月18日(木)から25日(木)までの期間、限定スイーツの提供や地域と連携したまち歩き企画を通じ、特別な旅の時間を提供するイベントです。 Nazuna「心温まるクリスマス体験」 開催期間：2025年12月18日(木)〜12月25日(木)対象施設：Nazuna 京都 御所／二条城／椿通／東本願寺／箱根