バーカウンターに佇むスレンダーな美女。彼女は昨年、ソフト・オン・デマンド（以下、SOD）に入社し、「歴代の女子社員のなかで一番美人」とSNSでも話題となった守屋よしのさん（25歳）だ。今年5月にセクシー女優としてデビューし、普段は飲食事業部の秘書として働きながら、自らが宣伝部長を務めている「SODコス×コス」では接客を行っている。女優と社員と接客業というトリプルワークをこなしている彼女に、兼務のメリットや