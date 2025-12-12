「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（１２日、江戸川）１２日に予定されていた開催５日目は強風高波浪による水面悪化のため中止順延となった。最終日は１４日に行われる。風速１０メートルを大きく越える強いホーム向かい風が吹き続ける中、１Ｒの展示航走は行われたものの水面改善の見通しは立たず順延の判断となった。選手代表の中島航（３１）＝東京・１２４期・Ｂ１＝は「残念だけどやむを得ない。大き