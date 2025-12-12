―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 令和６年に厚生労働省が発表した精神疾患（うつ病など）患者数は約618万人。年々増え続けるうつ病患者に頭を悩ませているのが中間管理職だ。部下をうつ病にさせてはいけないーー。プレイングマネジャー、名ばかり管理職に加え、部下や後輩の育成も任される中間管理職は、いまの日本では生きづらい。そうした悩みを抱える読者から一通のハガキが届く。「部下をうつ病にさせてしまうのが怖