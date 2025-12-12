アメリカの大手エンターテインメント企業、ウォルト・ディズニーは11日、生成AIの「ChatGPT」を手掛けるオープンAIに10億ドル、約1550億円を出資すると発表しました。【映像】多くの人々で賑わうディズニーランド今回の提携によって、オープンAIの動画生成AIアプリ「Sora」で、来年の早い時期からディズニーやマーベル、ピクサーなどの有名キャラクターを使った動画を生成できるようになります。演じる俳優の肖像や声は含まれ