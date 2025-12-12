２０日からの４日間、広島競輪場で「広島競輪開設７３周年記念Ｇ３・ひろしまピースカップ」が開催される。これに先立ち、広島市経済観光局競輪事務局の松本亜紀事務局長らが１２日、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。２年９カ月に及んだ再整備を経て、先月「アーバンサイクルパークス広島」として生まれ変わった。そんなニューバンクで迎える７３周年をけん引するのは、連覇で自身５度目のＶを狙う地元のエー