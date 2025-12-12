KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭は、2026年で14回目の開催を迎え、2026年4月18日（土）から5月17日（日）までの30日間にわたり、京都の歴史的建築・文化施設を舞台に展開されます。今年は、日本、南アフリカ、ウルグアイ、フランス、パレスチナなど 8か国・13組のアーティスト が参加。写真展に加え、トーク、ワークショップ、キッズプログラムなど多彩なイベントが京都市内各所で行われ、街全体が“写真とアートの都”へと変貌します