日本時間12月12日14時45分頃から、ビジネスツール「Trello」で障害が発生している。ステータスページでは、同時刻からアップタイムが0％となっていることが確認できる。 アトラシアンは15時40分にステータスページを更新し、現在調査中だと発表した。障害はWebサービス「Trello.com」とAPIに影響。 【追記 2025/12/12 16:15】 編集部では、Trelloが復旧し、利用できる