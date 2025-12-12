プロ野球・巨人の丸佳浩外野手が１２日、千葉・いすみ市の大原中学校を訪問し、生徒と保護者に講演を行った。同校の鈴木克則校長が千葉・勝浦中学校時代の３年間担任という縁で講演会が実現。市内の５校が統合してから５０周年の節目を記念して開催された。中学３年時には生徒会長を務めたという丸は、全校生徒約３４０人と保護者に対し「（子ども達には）無限の可能性がある。目標を持って、そのために何をすべきか考えて行動す