12日朝早く、秋田県北秋田市で秋田内陸線の列車が脱線・転覆しおよそ5メートル下まで落下しました。運転士がけがをしています。現場は第三セクター秋田内陸縦貫鉄道が運行する秋田内陸線の萱草駅の近くです。警察や消防などによりますと、12日午前5時2分に阿仁合駅を出発した角館駅行きの始発列車がおよそ5分後に線路上に倒れていたスギの木と衝突。脱線・転覆しおよそ5メートル下まで落下しました。乗客はいませんでしたが、50代